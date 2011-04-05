В 2012 году школьникам и студентам накинут лишних 20 дней к каникулам

В 2012 году в связи с проведением в Украине Чемпионата Европы по футболу учебный процесс в школах и высших учебных заведениях завершится раньше, а вступительные экзамены в вузы начнутся позже.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции вице-премьер министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ, комментируя слухи, что, в частности, студентов заставят учиться и по субботам, чтобы до мая 2012 года освободить общежития с целью организации там дешевых гостиниц для гостей и болельщиков чемпионата.

“Что касается вступительных экзаменов в следующем году, действительно такие изменения будут. То есть у абитуриентов будет больше времени подготовиться. Если будет система вступительных экзаменов, то все экзамены начнутся 2 августа 2012 года. Я не знаю, кто будет учиться по субботам, но то, что до 20-25 мая процессы учебные, экзаменационные должны быть завершены – это 100%”, - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, “во всем мире так было, во всем мире сдвигали сроки и под Олимпиады, и под чемпионаты мира и Европы”.

“Этот проект достойный того, чтобы наши дети завершили учебу на 20 дней раньше. Это временные неудобства”, - заявил вице-премьер.

Что касается учебы по субботам он посоветовал обратиться к министру образования Дмитрию ТАБАЧНИКУ.