Суд вернул государству свыше 120 га земель в Киеве

Хозяйственным судом Киева удовлетворен иск Генеральной прокуратуры о признании недействительным решения Киевского городского совета, согласно которым кооперативу "Транспортник" были переданы бесплатно в частную собственность для строительства жилья из природно-заповедного фонда земельные участки площадью свыше 67,5 га, а также земельные участки, в долгосрочную аренду для рекреационных целей и благоустройства территории площадью свыше 58,8 га.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В частности, ГПУ по результатам проверки установила многочисленные нарушения требований действующего законодательства при получении в частную собственность в 2007 году указанным кооперативом земельных участков, расположенных в Голосеевском районе г. Киева.

Так, решением Киевского городского совета от 1 октября 2007 года вопреки требованиям Земельного кодекса, Закона «О природно-заповедном фонде Украины» и Жилищного кодекса передано бесплатно в частную собственность отмеченному кооперативу земли природно-заповедного фонда для строительства жилья. При этом учредителями этого кооператива были всего четыре физических лица, которые не нуждались в улучшении жилищных условий. В дальнейшем указанный кооператив передал земельные участки, которые были предоставлены ему в частную собственность, в уставный фонд других обществ.

Учитывая нарушения действующего законодательства, допущенные при предоставлении земельного участка и создании отмеченного кооператива, Генпрокуратурой к Хозяйственному суду Киева предъявлен иск о признании недействительным отмеченного решения Киевсовета и признании недействительными государственных актов на право собственности на эти земельные участки, который 1 апреля 2011 года судом удовлетворено в полном объеме.