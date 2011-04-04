Кравчук: Януковичу система отгрызла ноги и подбирается к животу

Экс-президент Украины Леонид Кравчук утверждает, что это он убедил Виктора Януковича, чтобы новую Конституцию написала Конституционная ассамблея. "Это уже большой плюс для Януковича", - сказал Кравчук в интервью «Украинской правде».

На вопрос корреспондента, не выйдет ли так, что ассамблея просто легализует решение, которое напишут на Банковой, Кравчук ответил: "Вы верите в то, что я подпишу то, что для меня напишут на Банковой? Я, человек, который не ставит задачи быть премьером или президентом? У меня осталось немного времени для своей жизни, и я не хочу, чтобы на склоне моих лет мне сказали, что я пошел на сговор! Я заявляю официально, что мы (научно-экспертная группа по созданию Конституционной ассамблеи ) напишем проект Конституции, подпишем - все 20 человек, опубликуем и передадим президенту.

Кравчук считает, что из рук Президента стоит забрать полноту власти, и сам он намерен изменить Конституцию в этой части. На замечание, что, мол, Янукович может ожидать от него, напротив, усиления своей власти, "что вы напишете, чтобы сделать его гетманом или императором Украины", Экс-президент заверил, что Янукович знает его точку зрения.

"Кроме того, если он видит, что система уже отгрызла ему ноги и подбирается к животу, ему остается только одно – или разрушить систему, или стать Сталиным. То есть сконцентрировать у себя всю власть и стать тоталитарным лидером. Зная, что Украина с этим не согласится, потому что не то время - это не 19 век", - сказал Кравчук.