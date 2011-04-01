Власть в Киеве играет в хорошего и плохого полицейского?

Команда власти в Киеве использует политику хорошего и плохого полицейского относительно муниципальных музеев в Киево-Печерской Лавре.

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель Комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ.

Депутат напомнил, что на сессии Киевсовета во время отчета председателя КГГА Александра ПОПОВА задал вопрос относительно того, почему он как руководитель города и член комиссии Кабинета министров по выселению музеев из Лавры, который точно знает, что муниципальные музеи некуда выселять, завизировал подготовленный КГГА проект решения «О внесении изменений в решение Киевсовета «О предоставлении согласия на бесплатную передачу Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в государственную собственность», которыми допускает выселение трех муниципальных музеев без предоставления альтернативной площади. На это А.ПОПОВ ответил, что у него состоялся разговор с руководителями церкви, и теперь уже никакой необходимости в выселении музеев нет.

По словам А.БРИГИНЦА, сразу после этого разговора в сессионном зале Киевсовета ряд СМИ “поспешили сообщить, что киевская власть отказалась от принятия решения относительно выселения музеев. Несмотря на это, позже представители Партии регионов не согласились снять с рассмотрения вопрос о выселении музеев Лавры без предоставления альтернативной площади”.

“Когда наступило время рассмотрения вопроса о музеях, я напомнил докладчику, который представляет Партию регионов, что председатель КГГА А.ПОПОВ, который представляет эту же политическую силу, несколько часов назад заявил, что никакой необходимости принимать это решение нет. Кроме того, исходя из регламента Киевсовета, этот вопрос нельзя было рассматривать в сессионном зале, поскольку он не прошел рассмотрение комиссии по вопросам культуры и туризма, которая в данном случае является профильной. Но Партия регионов категорически отказалась снимать этот вопрос с рассмотрения. Даже напоминание о печально известной судьбе Музея истории Киева, который уже выселили в никуда, не остановило их. К счастью, мою позицию активно поддержали другие депутаты и в итоге все же Олесь ДОВГИЙ (секретарь Киевсовета) предложил перенести его на другую сессию», - заявил А.БРИГИНЕЦ. Депутаты поддержали это решение, отметил он.

По словам А.БРИГИНЦА, борьба за муниципальные музеи в Киево-Печерской Лавре не закончилась, и этот вопрос может быть вынесен на сессию в любой момент.

К сожалению, заявил А.БРИГИНЕЦ, его предложение возвращаться к этому вопросу лишь после того, как будет найдено помещение, в которое можно переселить музеи, не нашло поддержки депутатов, поэтому в любой момент под давлением провластной команды депутаты снова могут вернуться к этому вопросу.

«Как видите, Партия регионов и ПОПОВ играют в хорошего и плохого полицейского. ПОПОВ популистски заявляет, что в выселении музеев нет необходимости, а его фракция категорически настаивает на решении, которое позволяет выселять музеи в никуда», - выразил возмущение А.БРИГИНЕЦ.