Пискун: одному отрезать голову и перезахоронить практически невозможно

Бывший Генеральный прокурор Украины Святослав ПИСКУН убежден, что экс-генерал МВД Алексей ПУКАЧ не один производил перезахоронение тела убитого им журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом С.ПИСКУН заявил в интервью УНИАН.

"Я бы разделил дело на две части. Первая часть дела – похищение, вывоз и убийство Гонгадзе. Вторая – его перезахоронение. ПУКАЧ его перезахоронил. Я уверен, что ПУКАЧ это сделал, и сделал это не сам, а с кем-то. Потому что одному отрезать голову и перезахоронить практически невозможно. Поэтому у меня возникли вопросы: кто его перезахоронил, как и для чего. Это очень важный момент, по моему мнению. И в этом я вижу политическую составляющую. Те, кто перезахоронили Гию, хотели политического скандала", - сказал С.ПИСКУН.

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было найдено тело без головы, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – экс-генерал МВД А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

6 декабря 2010 года пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особо важных дел завершило расследование по уголовному делу по обвинению А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 166 и пп. «в», «і» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко и других должностных лиц, совершил преднамеренное убийство Г.Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, в связи с выполнением пострадавшим общественных и журналистских обязанностей.

Кроме того, Генеральная прокуратура возбудила против бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело. По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Г.Гонгадзе.