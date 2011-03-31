В НУ заявляют, что одесским медикам не дают надбавок к зарплате

Партия «Наша Украина» заявляет, что по указанию властей в Одесской области медикам не выплатили предусмотренные законами надбавки к зарплате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», партии стало известно, что одесская власть дала неофициальное распоряжение главным врачам всех медицинских заведений региона не выплачивать всем категориям медработников надбавки, в частности за вредные условия труда, за работу с вредным веществами, ночные надбавки и пр. Наиболее болезненно такое решение ударили по медсестрам и санитаркам, у которых заработная плата и так находится на уровне прожиточного минимума. Одесские медики в целом не досчитались до 30% зарплаты.

Как заявил председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, в ряде регионов, в которых местная власть находится полностью в руках представителей Партии регионов, социальная ситуация становится особенно напряженной.

По его словам, граждане всех регионов страны уже почувствовали на себе последствия антисоциального курса, который реализует нынешняя власть, - это политика так называемой «оптимизации» социальных расходов, а в действительности обворовывание наших граждан.

«Мы крайне обеспокоены давлением на учителей и врачей в Одесской области. Это – следствие полного пренебрежения, неуважения и хамства со стороны власти к нашим людям», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он подчеркнул: «Если в Донецкой и Луганской областях власть вопреки позиции местных обществ проводит массовое закрытие украинских школ, то в Одесской области необоснованно сокращаются расходы на образование и медицину. Нагло и безнаказанно эта власть просто презирает людей».

«Наша Украина» убеждена, что прямая ответственность за нарушение социальных прав и незаконное снижение уровня зарплат работников системы образования и здравоохранения области лежит на председателе Одесской областной государственной администрации.

«Увольнение с занимаемых должностей – единственная дорога для руководителей Одесской области и самой Одессы, которые не способны выполнить социальные обязательства власти перед гражданами, игнорируют интересы людей и ведут антинародную, полностью антиукраинскую политику», - заявил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.