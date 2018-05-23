Требую уголовного дела за нарушение правил ведения войны

В действиях организаторов и исполнителей операций по уничтожению подполья ОУН есть состав преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины... В начале этого года Народный Рух Украины выпустил небольшую книгу под названием «Оккупанты без маски». В этой книге приводится на языке оригинала докладная записка от 30.11.1947 г. «Об использовании специальных агентурно-боевых групп по ликвидации подполья ОУН и его вооруженных банд в западных областях Украинской ССР» (гриф «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО») на имя Министра государственной безопасности УССР генерал-лейтенанта Савченко .

Эта докладная – это своего рода подробное пособие относительно уничтожения как военных формирований ОУН-УПА, так и мирных жителей, которые им помогали или сочувствовали. В ней приведены конкретные примеры «успешных» операций, фамилии и псевдонимы агентов МГБ (НКВД), описаны схемы вербовки мирных жителей и ликвидации подполья.

Возможно, эта книга так и осталась бы материалом, который должен представлять научный интерес исключительно для историков (порядочных, которые не потеряли честь и совесть), чтобы осуществлять исследования для возобновления исторической справедливости и объективного освещения истории Украины, если бы не одно «но».

Конкретные факты, изложенные в упомянутом документе, свидетельствуют, что в действиях организаторов и исполнителей операций по уничтожение подполья ОУН содержится состав преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».

В соответствии с этой статьей УК Украины преступлением, в частности, считается «применение средств ведения войны, запрещенных международным правом» и оно карается лишением свободы от 8 до 12 лет, те же действия, отягченные преднамеренным убийством, – до пожизненного заключения.

Фабула «Советские» спецслужбы признавали, что «Особенность ОУН характеризуется прежде всего тем, что оуновцы. являются способными разведчиками, умеющими быстро перестраиваться в зависимости от складывающейся обстановки. Созданная из числа проверенных и наиболее преданных членов ОУН „Служба безопасности” проводит систематическую и, нужно сказать, умелую проверку своих рядов с целью выявления и уничтожения агентуры органов МГБ.» (абз.4-5 ст.11 «Оккупанты без маски»).

С целью уничтожения украинского национально-освободительного движения «энкаведисты» начали применять преступные методы борьбы. Идея их преступного замысла заключалась в образовании специальных боевых групп, которые маскируясь под боевые отряды ОУН-УПА и используя завербованную агентуру, осуществляли террористические операции против украинского национально-освободительного движения.

«Специальные агентурно-боевые группы, как правило, действуют под видом представителей оуновского СБ или связных вышестоящих центров.

Иногда представляются, как бандгруппа одного из руководящих центров ОУН, возглавляющего подполье на территории, где проживает, либо скрывается объект нашей разработки (содержатель явочной квартиры, связной ОУН, разведчик СБ, бандпособник). Во всех таких случаях перед специальными агентурно-боевыми группами ставится задача связаться с таким объектом и путем расспроса или допроса выяснить положение объекта в ОУН, его практическую антисоветскую деятельность, оуновские связи, руководящий состав подполья и его места укрытий и, таким путем приблизиться или проникнуть в подполье.

Допрос вот имени СБ в практике чекистской работы именуется как мероприятие „мнимое СБ” или просто „МСБ”.» (абз.3-5 с.14 «Оккупанты без маски»).

На практике эти операции осуществлялись, например, таким способом. «Подозрительного» задерживала якобы Служба безопасности ОУН и обвиняла в сотрудничестве с «энкаведистами». Ему предлагали доказать, что в действительности он не является агентом «советских» спецслужб и требовали в свое оправдание привести доказательства: фамилии и клички руководителей ячеек ОУН, места нахождения краевок и тому подобное. По получении этой информации и составления протокола допроса, на эту «мнимую СБ» осуществляло предварительно спланированное нападение подразделение «советского» МГБ. «МСБ» успевала убежать от этого нападения, «случайно» оставив протокол допроса и самого задержанного «подозрительного». Таким образом он оказывался уже в руках настоящих «энкаведистов», которые имели на руках протокол допроса, где он признается в сотрудничестве с подпольем ОУН. Что в дальнейшем происходило с этим арестованным? Его или расстреливали за отказ от сотрудничества, или он становился завербованным агентом МГБ.

При этом оккупационная власть использовала не только аморальные и бесчеловечные, но и противоправные методы борьбы. Приведу пример из оригинала документу: «5 июня с.г. агент-боевик УМГБ Дрогобычской области „ДАНИЛО” сообщил, что он, выполняя наше задание по восстановлению связи с руководителем сельской ОУН по кличке „МИКО”, от которого получил задание собирать продукты питания и доставят их в лес бандитам.

Преследуя цель ликвидации активных нелегалов, агенту „ДАНИЛО” на этой встрече была вручена доза мышьяка, которым вон должен отравить продукты и вручить их бандитам.

Точно выполняя указания УМГБ, агент-боевик „ДАНИЛО” отравил мышьяком продукты, доставил их бандитам и ушел домой. Через время вон снова возвратился к бандитам и обнаружил умерших вот отравления трех бандитов, оказавшихся: руководителем пропаганды районного „Провода” ОУН „МИРОНОМ”, руководителем бандгруппы „ЧЕРНОГОРОМ” и санитаркой районного „Провода” ОУН „КРЕСТЬЯНКА”.

Другие примеры «борьбы» против украинцев детально описаны в Докладной записке, о которой идет речь.

Правовая квалификация

В соответствии с разделом І статьей І Приложения к Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 18.10.1907 года: «Военные законы, права и обязанности применяются не только к армии, но и к ополчению и добровольным отрядам, если они отвечают всем ниже указанным условиям:

1) имеют во главе лицо, которое отвечает за своих подчиненных;

2) имеют определенный и явно видимый издалека знак отличия;

3) открыто носят оружие и

4) придерживаются в своих действиях законов и обычаев войны».

Таким образом, в понимании этой Конвенции подразделения ОУН-УПА выступали воюющей стороной, поскольку на территории Украины велись боевые действия, а подразделения ОУН-УПА воевали на своей земле против оккупантов.

Согласно с положениями статьи XXIII этой Конвенции запрещается:

a) использовать яд или отравленное оружие;

f) незаконно пользоваться парламентским или национальным флагом, военными знаками и формой врага, равно как и опознавательными знаками, установленными Женевской конвенцией.

В соответствии с положениями статьи XLVI Конвенции «Честь и права семейные, жизнь отдельных личностей и частная собственность, равно как и религиозные убеждения и отправления обрядов веры, должны уважаться».

Следовательно, создавая «мнимые» подразделения СБ ОУН, представители «советской» оккупационной власти грубо нарушали законы и обычаи ведения войны, другими словами нарушали Гаагскую конвенцию 1907 года.

В соответствии с положением статьи 438 Уголовного кодекса Украины, применение средств войны, запрещенных международным правом, считается преступлением.

Сроки давности

В соответствии с Европейской конвенцией о неприменении сроков давности к преступлениям против человечности и военным преступлениям от 25.01.1974 г. к нарушениям законов войны сроки давности привлечения к уголовной ответственности не применяются (ч.1-3, ст. 1 Европейской конвенции 1974р.)

Учитывая положение этой Конвенции, которая ратифицирована Украиной в 2008 году, есть все основания возбудить уголовное дело за отмеченные преступные действия, независимо от сроков давности совершения этих военных преступлений.

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела

Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает, что поводом для возбуждения уголовного дела являются сообщения, которые опубликованы в прессе (п.4, ч.1, ст.94 КПК Украины).

Следовательно, единственно правильной реакцией правоохранительных органов Украины на обнародованные факты должно быть возбуждение уголовного дела по факту преступления, предусмотренного статьей 438 КК Украины «нарушение законов и обычаев войны».

Прецедент

На первый взгляд, это уголовное дело имеет очень сомнительные перспективы, учитывая значительный промежуток времени, который минул с момента совершения упомянутых преступлений против представителей украинской нации.

В то же время хотел бы привести украинский опыт расследования и судебного разбирательства уголовного дела, которое может служить наглядным доказательством возможности и перспективности расследования таких дел.

Речь идет об уголовном деле №1-33/2010, которое было возбуждено Службой безопасности Украины по факту геноцида в Украине в 1932-1933 годах по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 442 УК Украины.

Это уголовное дело стало предметом рассмотрения Апелляционного суда г. Киева, который 13 января 2010 года принял постановление, в соответствии с которым виновными в организации преступления геноцида – Голодомора 32-33 годов, – признаны Сталин (Джугашвили) И.В., Молотов (Скрябин) В.М., Каганович Л.М., Постышев П.П., Косиор С.В., Чубар В.Я., Хатаевич М.М.

...Безусловно, в сегодняшних условиях, когда властью принимаются откровенно антиукраинские решения, оправдываются по «путинскому» образцу преступления сталинского режима и коммунистических времен и устанавливаются памятники Сталину, казалось бы, шансы на возбуждение и расследование этого уголовного дела очень невысоки.

Однако когда впервые прозвучала идея, что есть все основания возбудить и довести до суда уголовное дело относительно Голодомора 32-33 годов, - это тоже казалось почти фантастикой. Та практика доказала обратное.

Для тех представителей правоохранительных органов, которые пользуются Интернетом и ознакомятся с этим материалом, напоминаю требования статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса Украины: «Прокурор, следователь, орган дознания или судья обязаны принимать заявления и сообщения о совершенных или подготовленных преступлениях, в том числе и в делах, которые не подлежат их ведению».

Решение по заявлению или сообщению о преступлении принимается в трехдневный срок!

Иван Крулько, магистр права, председатель ВГО «Молодое народное движение»