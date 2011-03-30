Азаров пообещал собственникам украинских НПЗ «подставить плечо»

Кабинет министров Украины и отечественные производители нефтепродуктов подписали меморандум о партнерстве, предусматривающий увеличение переработки нефти на отечественных предприятиях, передает корреспондент УНИАН.

В частности, от Кабинета министров меморандум подписал министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО. Со стороны производителей нефтепродуктов меморандум подписали глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН, президент ОАО «Лукойл» Вагит АЛЕКПЕРОВ, исполнительный директор ОАО "ТНК ВР" Герман ХАН, акционер ОАО «Нефтехимик Прикарпатья» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ, глава правления ОАО «Укртатнафта» Павел ОВЧАРЕНКО.

Выступая перед подписанием меморандума, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сказал: «За последние годы у нас, к большому сожалению, сокращался объем переработки (нефти – УНИАН) на наших нефтеперерабатывающих комбинатах и увеличивалась доля завоза импортного бензина. Все это, безусловно, негативно повлияло на ценовую ситуацию в стране и обусловило исключительную зависимость нашего рынка нефтепродуктов от цен на мировых рынках».

Он подчеркнул, что эта ситуация повлияла на то, что государственный бюджет недополучил необходимые поступления денег, что, в частности, увеличивало риск роста инфляции.

Н.АЗАРОВ также отметил, что правительство поставило перед Министерством энергетики и угольной промышленности задачу увеличить объемы переработки нефти на отечественных нефтеперерабатывающих заводах и постепенно увеличить долю реализации отечественной продукции на рынке нефтепродуктов.

«Безусловно, мы не хотим этим сказать, что мы хотим своих импортеров, работающих на нашем рынке, поставить в какие-то невыгодные для них условия. Но вместе с тем мы говорим о значимости (меморандума – УНИАН) для нашей экономики, для наших нефтеперерабатывающих комбинатов, и готовы по мере того, как у государства будет появляться все больше и больше возможностей, подставить плечо нашим нефтеперерабатывающим комбинатам. Мы будем такое плечо подставлять», - сказал премьер.

По словам Н.АЗАРОВА, после подписания этого меморандума правительство будет взаимодействовать с производителями нефтепродуктов. Также он отметил необходимость выполнения подписантами своих обязательств по меморандуму.