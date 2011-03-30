Мельниченко хочет, чтобы состоялась очная ставка Кучмы с Лазаренко

Бывший охранник экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО надеется, что очная ставка с Л.КУЧМОЙ пройдет в спокойной обстановке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам возле Генпрокуратуры.

«Сейчас планируется проведение очной ставки. Я бы хотел, чтобы не было никаких эмоций, чтобы все прошло в рамках действующего законодательства», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, добавив при этом, что ему бы также очень хотелось, чтобы прошла очная ставка Л.КУЧМЫ с экс-премьером Павлом ЛАЗАРЕНКО.

«Это бы очень помогло Украине вернуть те десятки-десятки миллионов долларов, которые были украдены», - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.