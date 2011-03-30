Азаров хочет знать, в каком супермаркете отоваривалась оппозиция

Власть готова к диалогу с оппозицией, но лишь в том случае, если он будет проходить с использованием правдивой, а не извращенной информации со стороны оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня заседании Кабинета министров.

«Мы готовы к диалогу с оппозицией, но к диалогу на базе правды, к диалогу в интересах общества, людей, а не ради должностей для отдельных политиков», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он утверждает, что сегодня оппозиция распространяет откровенно неправдивую информацию о результатах деятельности правительства, заявляя, в частности, о том, что цены на продукты питания в Украине выше европейских.

«Безусловно, в европейских странах доходы людей несравнимо выше. Но зачем же врать людям, что в Украине все дороже, чем в Европе, что цена хлеба отличается процентами. В каком европейском супермаркете отоваривалась так называемая оппозиция, чтобы сделать такие неправдивые выводы? Кого они дурят? Миллионы наших граждан бывают за границей и знают, что в Германии, Франции, Италии, Турции продукты, за некоторым исключением, значительно дороже. Бензин, как правило, в два раза дороже, коммунальные услуги в 5-10 раз дороже, чем у нас. Проезд в транспорте стоит больше», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что благодаря квотированию экспорта зерна, в Украине удалось удержать цену на пшеничный хлеб, к примеру, в Киеве на уровне 3,5-4 грн. за килограмм, в то время как в Москве его цена в переводе на гривни составляет 11 грн., в Баку – 9 грн., в Минске, Ереване – 10 грн. «То есть, все, что мы слышим от оппонентов, – это искажение фактов, откровенное вранье, примитивная фальсификация, возмутительная демагогия и популизм. Как можно вести конструктивную дискуссию с такими оппонентами», - сказал Н.АЗАРОВ.