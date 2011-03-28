Вечер памяти Николая Мозгового «Мріялось, бажалось, не збулось…»

31 марта в 19.00 на сцене Национального дворца искусств «Украина» состоится вечер памяти композитора, певца, выдающейся творческой личности, народного артиста Украины Николая Мозгового «Мріялось, бажалось, не збулось…».

Летом в этом году исполнится год, как не стало одного из ведущих талантливых композиторов-музыкантов - Николая Мозгового, который в последние годы был генеральным директором Дворца «Украина». Остались песни, которые не исчезнут с горизонта, – об Украине, о любви, о маме. Николай Мозговой утверждал национальную идею через песню и мелодию, и кто с ним общался, становился по духу украинцем. Каждая из его песен – маленький рассказ о жизни, в которой присутствовали грустно-лирические и рьяно-веселые ноты, современные ритмы и колорит фольклора - «Край», «Горянка», «Україна», «Минає день» и еще много-много других.

Творчество Николая Мозгового – это органичное сочетание таланта, авторского виденья и народных мотивов карпатского края. Общечеловеческие ценности – любовь к Родине, как к Украине в целом, так и к карпатскому родному краю, родили прекрасные мелодии, которые взволновали сердце щемящей любовью к родной земле и семье. Его мелодии узнаешь с первых аккордов.

Грани его таланта разносторонни – это основание Украинского художественного фонда имени В.Ивасюка, конкурс молодых исполнителей современной эстрадной песни в рамках Международного телевизионного фестиваля «Море друзей», педагогическая деятельность – больше 10 лет Николай Мозговой был заведующим кафедры теории и методики вокала.

В память об отце Алена Мозговая проведет 31 марта творческий вечер «Мріялось, бажалось, не збулось…». Программа вечера предполагает живое общение со зрителями всех, кто небезразлично относился к творчеству Николая Мозгового. А известные певцы - Александр Пономарев, Тина Кароль, Ани Лорак, Гайтана, Игорь Саруханов, София Ротару - исполнят любимые песни на стихотворении поэтов Андрея Демиденко, Виктора Синева, Юрия Рыбчинского и других поэтов, с которыми плодотворно работал Маэстро. На Вечере прозвучат произведения, написанные в разные периоды жизни Николая Мозгового. Эти песни и в настоящее время волнуют, тревожат душу, они не подвластны времени.

Наша благодарность, любовь и память.

Это будет чрезвычайный вечер.

Для всех, кому близки песни Николая Мозгового.

К сожалению, переполненный зал Дворца «Украина» не смог удовлетворить всех, кому близки песни Николая Мозгового, билетами. Поэтому Вечер памяти Николая Мозгового будет транслироваться на Первом Национальном канале 9 апреля в 21.30.