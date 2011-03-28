Писарев уверяет, что Януковичу и его супруге близок балет

Народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета им.А.Соловьяненко Вадим ПИСАРЕВ отмечает, что Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и его супруге Людмиле ЯНУКОВИЧ близко балетное искусство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Донецке перед открытием VII Международного конкурса балета имени Сержа Лифаря, который проходит под патронатом Людмилы ЯНУКОВИЧ.

Отвечая на вопрос о том, почему этот конкурс проходит под патронатом супруги Президента, В.ПИСАРЕВ сказал, что ей, как и ее мужу, близко это искусство, и они давно являются поклонниками балета.

«Все, что связано с балетом, Людмила Александровна патронирует. Потому что мы (семьи В.ПИСАРЕВА и В.ЯНУКОВИЧА) были соседями 12 лет (жили) на улице 50-летия СССР (в Донецке), и я все время приглашал и Виктора Федоровича, и Людмилу Александровну на свои спектакли, - объяснил артист. - Поэтому балет им очень близок, они, действительно, уже не дилетанты в этом искусстве, а понимающие. И доверяют мне свое имя, потому что им не стыдно будет за меня, за конкурс».

В.ПИСАРЕВ также отметил, что Л.ЯНУКОВИЧ поддерживает Международный конкурс балета имени Сержа Лифаря и выступает гарантом того, что конкурс пройдет на высоком уровне.

«Людмила ЯНУКОВИЧ – это поддержка конкурса, именно поддержка. Понимаете, не было бы ее поддержки, может быть и спонсоров не было бы… Я не говорю, что мне так легче находить спонсоров, они просто видят уровень высокий этого конкурса, и тогда все, как не трудно сегодня в Украине, но все стараются помочь», - сказал В.ПИСАЕВ.

Как сообщал УНИАН, с 27 марта по 2 апреля в Донецке в национальном академическом театре оперы и балета им.А.Соловьяненко под патронатом супруги Президента Украины Л.ЯНУКОВИЧ проходит VII Международный конкурс балета имени Сержа Лифаря. В конкурсе участвуют 163 артиста из 16 стран, в жюри вошли 13 выдающихся деятелей балетного искусства из 9 стран мира, возглавил жюри – президент Международного союза деятелей хореографии – Юрий ГРИГОРОВИЧ.

Организатором конкурса в Донецке выступает Благотворительный фонд «Творческий Олимп» (учредители фонда - народный артист Украины В.ПИСАРЕВ и депутат Донецкого облсовета Владислав ДРЕГЕР).