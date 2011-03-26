Украина предлагает Минобороны РФ новые военно-транспортные самолеты

Украина предлагает Министерству обороны РФ заказать средние военно-транспортные самолеты Ан-178.

Об этом говорится в протоколе четвертого заседания Подкомитета по вопросам безопасности Украинско-Российской межгосударственной комиссии, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Украинская сторона предложила Министерству оборону РФ при принятии решения о заказе в интересах Минобороны России нового среднего военно-транспортного самолета рассмотреть проект самолета Ан-178», - отмечается в протоколе.

Также стороны договорились активизировать работы по самолету Ан-70, обеспечив при этом своевременное финансирование проекта сторонами в 2011-2012 годах.

Кроме этого, стороны отметили необходимость решения вопросов координации и финансирования работ по разработке и производству модификации тяжелого дальнего военно-транспортного самолета Ан-124.

Как сообщал УНИАН, Ан-178 - перспективный украинский ближнемагистральный транспортный самолёт на базе Ан-158 (модификации Ан-148), грузоподъёмностью 18-20 тонн.