Кучма: 20 лет независимости, и что?

Экс-президенты Украины на приеме, устроенном посольством России в Украине в честь 80-летия со дня рождения (1 февраля) первого президента России Бориса Ельцина, вспоминают о периоде, когда распался Советский Союз, сообщает РИА "Новости". На приеме присутствуют первый и второй президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич, супруга Ельцина.

"Я задаю себе вопрос, можно ли было сохранить Советский Союз и нужно ли было, и думаю, что в той исторической форме, в какой он тогда существовал - нельзя было. Но можно было бы найти пути коренного реформирования", - сказал Кравчук. Он пояснил, что объективные исторические процессы все равно привели бы к краху Союза, но в случае неуправляемого распада могли погибнуть миллионы людей. "Мы решили управлять ситуацией", - сказал Кравчук.

По его словам, в результате переворот обошелся без большой крови, с этим согласился Шушкевич. "Мы все оказались заложниками ситуации", - сказал он. Белорусский экс-лидер отметил, что впервые за 20 лет собрались почти все, кто участвовал в подписании Беловежских соглашений.

Супруга первого президента РФ Наина Ельцина, вспоминая о том времени сказала, что до сих пор "многие люди не могут до конца понять того, что произошло", и выразила надежду на то, что народы бывшего Союза будут жить вместе. "Мы сможем жить хорошо, только когда мы вместе, потому что ни Западу, ни югу, ни северу мы не нужны. Может быть я слишком большой оптимист, но я думаю, что это время скоро придет", - сказала Ельцина.

Кучма также заявил, что Украине необходимо самое тесное сотрудничество с Россией, пояснив, что никто не будет уважать Украину, если сами украинцы не построят сильное государство, а сделать это без тесного сотрудничества с РФ невозможно.

"Я убежден, что без стратегических, без самых-самых тесных отношений с Россией у нас нет будущего", - сказал Кучма.

Он напомнил, что в момент распада СССР все молодые республики питали радужные надежды на то, что западный мир им поможет. "Двадцать лет Украина живет как независимое государство, и что - нам кто-то помог?" - задал риторический вопрос Кучма. Он добавил, что во многих сферах экономики, таких как авиастроение, космонавтика, энергетика (в том числе атомная), Украине наиболее выгодно сотрудничать именно с Россией.