Соколовский: позиция Тигипко противоречит национальным интересам

Эксперт по энергетическим вопросам, «нашеукраинец» Богдан СОКОЛОВСКИЙ негативно оценивает инициативу вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО относительно акционирования газотранспортной системы (ГТС) при участии европейских энергетических концернов и «Газпрома» ради сохранения за Украиной статуса транзитера газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Наша Украина”.

«Такая позиция вице-премьера противоречит национальным интересам», - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ. «Чем больше мы отдаем за статус транзитера, тем более это противоречит концепции независимой Украины», - отметил эксперт.

По его словам, за транспортировку российского газа на запад украинская сторона, НАК «Нафтогаз», зарабатывает в год 1,5 млрд. дол. Для 46 миллионов жителей Украины, при условиях стабильного функционирования экономики, 1,5 млрд. - это не критическая сумма, из-за которой стоит соглашаться на акционирование ГТС.

«Если не будет этих денег - не критично. Однако отказываться от государственной монополии над своим газовым хозяйством - недопустимо», - считает Б.СОКОЛОВСКИЙ. Он объяснил, что в случае акционирования украинской ГТС другими компаниями, нашему государству придется делить существующие мизерные прибыли.

По его мнению, только в случае, когда из украинской газовой сферы заберут политику и переведут эту сферу сугубо на коммерческий, экономически обоснованный интерес, когда в этой сфере будет наведен порядок и прозрачность, лишь тогда можно ставить вопрос об акционировании.

«Пока политика является определяющей и влияет на деятельность компаний на газовом рынке, до тех пор нельзя делиться собственностью, акциями и т. п. Ни в коем случае нельзя ставить телегу впереди лошадей», – подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 24 марта С.ТИГИПКО заявил, что Украина сможет сохранить статус ключевого транзитера только после акционирования ГТС при участии европейских концернов и ОАО «Газпром» (Россия).

По словам С.ТИГИПКО, международная ситуация позволяет Украине эффективнее использовать свой транзитный потенциал.

«Нестабильность на Ближнем Востоке предопределяет увеличение поставок энергоносителей из России в Европу. Украина как страна-транзитер должна использовать эту ситуацию в своих интересах», - заявил С.ТИГИПКО.

С.ТИГИПКО обратил внимание на то, что пока Запад не занят военной кампанией против Муаммара КАДДАФИ, российский премьер Владимир ПУТИН продолжает расширять количество участников проекта «Южный поток».

«Энергетическая дипломатия России очень эффективная, и обстоятельства ей способствуют. Сохранить статус ключевого транзитера Украина сможет только в том случае, если оперативно предложит реальную схему акционирования газотранспортной системы при участии европейских энергетических концернов и «Газпрома», – заявил С.ТИГИПКО.