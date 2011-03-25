Дело против Кучмы - народу дали зрелища вместо хлеба?

Лидер гражданского объединения «Новый Киев», председатель Социально-христианской партии Зорян ШКИРЯК назвал фарсом возбуждения уголовного дела против экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ и уверен в его бесперспективности.

Такое мнение З.ШКИРЯК выразил в комментарии УНИАН.

“Дело КУЧМЫ – очередная лживая технология Администрации Президента и Кабмина”, - сказал З.ШКИРЯК.

“Все, что мы наблюдаем последние несколько дней, похоже на сплошное безумие. Создается впечатление, что в стране нет других проблем, кроме как посадят КУЧМУ или нет. Я убежден в том, что это тщательным образом спланирована Администрацией Президента и Кабмином “операция” - их лживая технология. Ее цель - отвлечь внимание украинского общества от социально-экономических проблем и катастрофической ситуации, сложившейся в государстве в последнее время”, - отметил З.ШКИРЯК.

Лидер “Нового Киева” считает, что дело против Л.КУЧМЫ является бесперспективным. “Ни КУЧМУ, ни спикера парламента Владимира ЛИТВИНА, ни других возможных “высоких” фигурантов этого дела, при этой власти, не посадят. ЯНУКОВИЧ никогда не сдаст своего “политического папу” КУЧМУ. И даже если дело дойдет до суда, тот будет оправдан и уйдет “чистым”, - убежден З.ШКИРЯК.

По его словам, представители правящего режима все рассчитали. “Думая о принципе “хлеба и зрелищ”, людям дали зрелища вместо хлеба. На протяжении нескольких дней вся страна с экранов телевизоров “с умилением” наблюдает за разборками майора-охранника и экс-Президента. Вроде бы для тех, кто поставлен сегодня на грань выживания, это имеет хоть какое-то значение”, - отметил З.ШКИРЯК.

Он напомнил, что, по оценкам европейских экспертов, около 70% украинцев находится за чертой бедности. “Ежедневно растут тарифы, цены на все товары, бензин, продукты питания, зашкаливает уровень безработицы, до предела снизилась покупательная способность населения. Правительство “реформаторов” Николая АЗАРОВА и Сергея ТИГИПКО доводит людей до отчаяния, но об этом последние дни никто не вспоминает”, - заметил председатель СХП.

З.ШКИРЯК обратил внимание, что именно тогда, когда в стране создается катастрофическая экономическая ситуация, власть нашла лучшее средство, чтобы отвлечь внимание людей, - это “бросить кость” в виде громкого скандала, уголовного дела или “клубнички” в стиле “гламурного сексуального” народного депутата, который бойко рассказывает в СМИ о своей личной жизни.

“Я уверен, что все разговоры о мнимой мести ЯНУКОВИЧА КУЧМЕ за 2004-й год, о переделе собственности и бизнеса его зятя ПИНЧУКА, не больше, чем игра. Хочу напомнить, что именно с этой властью активы ПИНЧУКА увеличились втрое, как и АХМЕТОВА. У меня нет сомнений, у них все в порядке. Они наживаются - народ нищает”, - подчеркнул З.ШКИРЯК.

Он еще раз призвал все оппозиционные силы направить свои усилия на реальную работу, на координацию совместных действий, на создание Общенационального Фронта борьбы с правящим режимом. Он посоветовал не отвлекаться на “брошенные” властью технологии, а продолжать настоящую оппозиционную борьбу.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело. По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, приведших к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.