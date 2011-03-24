Костусев: Нафтогаз ведет себя в Одессе как оккупант

Одесский городской председатель Алексей КОСТУСЕВ считает противоправными действия сотрудников ДК «Газ Украины», прибывших накануне в Одессу и отключивших жилые дома от теплоснабжения за многомиллионные долги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Я совершенно не согласен с тем, как ведут себя представители «Нафтогаза Украины», в частности, Владимир ПЛАХОТНЮК. Они дожидаются дня, когда в городе нет мэра… Приезжают и начинают вести себя как оккупанты. Пытаются отключить город от газа и от тепла», - заявил А.КОСТУСЕВ.

Не отрицая существующей задолженности, он, вместе с тем, подчеркнул, что существует решение Приморского райсуда Одессы, запрещающее «Нафтогазу Украины» отключать за долги предприятия теплоснабжения. Однако «они плюют на это решение и делают свое дело», - отметил А.КОСТУСЕВ, добавив, что сейчас исполнительная служба занимается обеспечением выполнения решения суда. Поскольку представители компании не желают идти с ним на контакт и обсуждать возможности погашения долгов.

Кроме того, констатировал А.КОСТУСЕВ, «в городскую прокуратуру поступило заявление о невыполнении решения суда. И сегодня, я думаю, что прокуратура Одессы возбудит уголовное дело, чтоб знали как себя вести и куда приехали».

Между тем ответить на вопрос, когда в домах жителей Одессы вновь появится тепло, мэр не смог, ограничившись заверением: «Горсовет делает все для этого».

Как сообщалось, минувшей ночью, когда температура воздуха в Одессе составляла 4 градуса тепла, специалисты дочерней компании НАК «Нафтогаз Украины» - «Газ Украины» отключили дома жителей города от газоснабжения, мотивируя это многомиллионной задолженностью населения за энергоносители в размере свыше 262 млн. грн.

Комментируя отключение домов от теплоснабжения, исполняющий обязанности вице-мэра Одессы по ТЭК Николай РУБЛЯ заявил: «Население задолжало тепловикам свыше 200 млн. грн. И примерно такую же сумму им должно государство – в качестве компенсации разницы в тарифах. При этом два предприятия «Теплоснабжение города Одессы» и «Одесская ТЭЦ» задолжали ДК «Газ Украины» около 300 млн. грн.».

В свою очередь представители ДК «Газ Украины» отмечают, что население в целом добросовестно и своевременно оплачивает стоимость потребленных коммунальных услуг, в том числе тепловой энергии, однако уплаченные им средства своевременно в компанию не поступают.

В частности, коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» по состоянию на 21 марта задолжало 187 млн. грн. (45%), а «Одесская ТЭЦ» – 78 млн. грн. (35%).