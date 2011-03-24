Наливайченко: Антинародное правительство должно уйти в отставку

Председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявляет, что граждане поднимаются на «справедливый протест против антинародных действий правительства Николая АЗАРОВА», и что автопробег предпринимателей является «последним предупреждением для этой власти от имени всей страны».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в отличие от налогового Майдана 5-месячной давности, граждане выступают не только с социальными, но и, прежде всего, с политическими требованиями. «На акции протеста выходят учителя, медики, шахтеры, рабочие и студенты в разных регионах страны. Перечень претензий граждан к власти расширяется с каждым месяцем: наступление на упрощенную систему налогообложения предпринимателей, рост безработицы и задолженности по выплате заработной платы, неконтролируемый рост цен и падение реальных доходов граждан, дискриминационный к большинству населения проект пенсионной реформы, намерения власти повысить плату за образование, рост коррупции чиновников и беззаконие в судах», - отмечает В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его убеждению, если власть и в дальнейшем будет игнорировать потребности и права большинства украинских граждан, то следующим после налогового Майдана станет общенародный, «а его участники больше не предложат Президенту чая, а будут требовать немедленно освободить властные кабинеты». Ведь, отмечает он: «Правда – на стороне людей. Антинародное правительство должно уйти в отставку».

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «Наша Украина» будет оказывать посильную правовую и организационную помощь организаторам и участникам гражданских протестов, будет контролировать законность действий правоохранительных органов, в том числе через присутствие на массовых мероприятиях народных депутатов и при помощи апелляций к международным правозащитным организациям.

«Нашеукраинцы» активно приобщатся к проведению протестных акций по всей стране. Наша общая задача сегодня – контроль над властью и недопущение действий чиновников, которые будут ограничивать права и будут ухудшать жизнь людей», - подчеркнул председатель политсовета «Нашей Украины».