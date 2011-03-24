Мельниченко во второй раз вызывают на очную ставку с Кучмой

Следователи Генеральной прокуратуры сегодня во второй раз вызывают бывшего майора Государственной службы охраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО на очную ставку с бывшим Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ.

Об этом УНИАН сообщил сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Да, меня опять вызывают сегодня на очную ставку. Где-то через час буду», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле Главного следственного управления Генпрокуратуры, отвечая на вопрос, почему он вчера ушел с очной ставки со своим бывшим охранником, Л.КУЧМА сказал, что не хочет очной ставки с экс-майором Госохраны Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, поскольку считает его предателем.

«Поймите меня правильно. Я не понимаю - простите мою душу грешную, - как можно с этим существом находиться в одном помещении? И не потому, что он за десять лет на меня вылил грязи столько, что не дай Бог кому-либо, и вчера еще продолжал… Но я прощаю его за вчерашнее», - сказал Л.КУЧМА. По его убеждению, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО - «предатель, и на протяжении 10 лет он, можно так сказать, предавал национальные интересы Украины».