Мэры Киева и Москвы подписали программу сотрудничества

В российской столице подписана программа сотрудничества между Киевской горгосадминистрацией и правительством Москвы на 2011-2013 годы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, документ подписали председатель КГГА Александр ПОПОВ и мэр Москвы Сергей СОБЯНИН.

Как отметил С.СОБЯНИН, программа предусматривает ряд конкретных направлений, которые будут реализовываться для упрочения социально-экономических отношений двух столиц и для того, чтобы наверстать все упущенное за предыдущие годы в силу разных политических обстоятельств.

«От того, как будут развиваться отношения между Москвой и Киевом, во многом зависит межрегиональное сотрудничество между нашими странами», - сказал С.СОБЯНИН.

По его словам, приоритетные направления программы - сотрудничество в сфере торговли, экономики, создание делового совета, сотрудничество в области образования, культуры и спорта - выведут отношения двух городов на новый уровень.

В свою очередь, А.ПОПОВ подчеркнул, что сотрудничество между двумя столицами очень важно и украинская сторона настроена, чтобы оно от теоретических предложений перешло в практическую плоскость.

По его словам, все направления, указанные в программе, очень важны и интересны.

Документом также предусмотрено сотрудничество в сфере строительства и архитектуры, имущества и кадастра, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарно-культурных сферах, взаимодействие в коммунальном хозяйстве, сфере безопасности и защиты населения, а также в сфере туризма.