Янукович младший с Каськивым вошли в депутатское объединение

В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение «Молодежный выбор».

Об этом заявил народный депутат Украины от Партии регионов, председатель Всеукраинской молодежной общественной организации «Молодые регионы» Андрей ПИНЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе “Молодых регионов”.

По словам А.ПИНЧУКА, основная цель этого объединения – консолидировать усилия народных депутатов от власти и оппозиции для лоббирования интересов украинской молодежи в парламенте.

В состав межфракционного депутатского объединения «Молодежный выбор» вошли Ирина БЕРЕЖНАЯ, Евгений ВОЛЫНЕЦ, Андрей ДАВЫДЕНКО, Евгений ЦАРЬКОВ, Виктор ЯНУКОВИЧ, Андрей ПИНЧУК, Виктория ДЕМЬЯНЧУК, Юлия ЛЕВОЧКИНА, Владислав КАСЬКИВ, Александр ЗАЦ, Юлия КОВАЛЕВСКАЯ, Руслан КНЯЗЕВИЧ, Андрей НАЙДЕНОВ, Елена НЕТЕЦКАЯ, Артем СИНИЦА, Сергей ХРАПОВ, Виталий ХОМУТИННИК, Виктор КОРЖ, Юрий МИРОШНИЧЕНКО, Артем ПШОНКА, Эльбрус ТАДЕЕВ, Дмитрий ШПЕНОВ, Владислав ЗАБАРСКИЙ и Елена БОНДАРЕНКО, информировали в “Молодых регионах”.

Сопредседателями объединения стали депутаты А.ПИНЧУК (ПР), Е.ЦАРЬКОВ (КПУ) и А.ДАВЫДЕНКО (НУ-НС).

Основные задачи межфракционного депутатского объединения «Молодежный выбор» - координация действий различных политических сил с целью выработки основных принципов государственной молодежной политики, содействие повышению общего уровня жизни молодежи, создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых людей в Украине.

Также «Молодежный выбор» намерен обеспечить необходимые законодательные условия для здорового образа жизни молодежи, борьбы с вредными привычками, привлечения молодежи к спорту и разработки действенных механизмов защиты прав молодежи, гарантированных Конституцией Украины, в частности, права на образование, жилье, труд, здравоохранение и т. п., говорится в сообщении.

«Инициативы органов студенческого самоуправления и студенческих профсоюзов, молодежных и детских организаций должны быть воплощены в жизнь. Межфракционное депутатское объединение может реализовать данные инициативы наиболее эффективно путем внесения соответствующих изменений в законодательство. Поэтому народные депутаты, которым не безразлична судьба молодежи, не колеблясь приняли решение об объединении во имя достижения поставленных целей», - заявил А.ПИНЧУК.