Деньги от перевыполнения бюджета пойдут на авто для чиновников

Житомирский областной совет выделил 250 тысяч гривен на приобретение нового автомобиля для заместителя председателя облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня депутатами на сессии Житомирского областного совета.

Комментируя журналистам принятое решение, председатель Житомирского облсовета Иосиф ЗАПАЛОВСКИЙ сказал: "Да, действительно, когда было распределение свободных средств за средства от перевыполнения бюджета области предусмотрено по просьбе областной государственной администрации приобретение автомобиля для одного из заместителей председателя Житомирской ОГА. Потому что автомобиль просто нет, а нужно работать".

На вопрос корреспондента УНИАН, почему на эти цели выделяются такие большие средства, И.ЗАПАЛОВСКИЙ ответил, что "автомобиль такой покупается, чтобы сохранить, во-первых, жизнь человека, который будет пользоваться этой машиной. И у нас, вы знаете, бывают гости из Киева, во-вторых, нужна машина высокого класса. Поэтому это ходатайство поддержали".

Между тем, глава Житомирской облгосадминистрации Сергей РЫЖУК, выступая на сессии, заявил о намерении и в дальнейшем обновлять автопарк Житомирской ОГА за средства от перевыполнения бюджета. "Нам дешевый популизм не нужен, будем делать это прозрачно", - сказал он.

При этом С.РЫЖУК призвал политических оппонентов от БЮТа «не зарабатывать дешевый популизм на вопросах обновления автопарка Житомирской ОГА».

Как известно, в интервью местным СМИ бывший председатель Житомирского облсовета, а в настоящее время депутат облсовета из фракции “Батькивщина”, являющийся членом бюджетной комиссии, Виталий ФРАНЦУЗ сообщил, что "новоизбранный мэр Житомира Владимир ДЕБОЙ ушел с поста заместителя губернатора, забрав с собой свою служебную «Шкоду» с фирменными номерами 007. Теперь его отдали в аренду мэрии, и автомобиль продолжает служить средством передвижения В.ДЕБОЯ. Поэтому-то новому чиновнику ездить по делам просто не на чем».

Кроме того, В.ФРАНЦУЗ сообщил о намерении выделить 250 тыс. грн. на приобретение транспорта первому заместителю губернатор Виктору КУНИЦКОМУ. «Ему нужно ездить на машине не ниже, чем Skoda Superb. Именно на такие машины премьер-министр Николай АЗАРОВ собирался пересадить свой Кабмин. При этом есть постановление Кабмина, по которому госадминистрации могут приобретать транспорт не дороже 60 тыс. грн., - «Ланос», например, или «Жигули». А из бюджета собираются выделить 250 тыс. грн.», - сказал В.ФРАНЦУЗ.