Левочкин рассказал, что делает российский политтехнолог на Банковой

Внештатный советник главы Администрации Президента Украины Сергея ЛЁВОЧКИНА Игорь ШУВАЛОВ занимается вопросами сотрудничества с иностранными средствами массовой информации.

Как сообщил журналистам С.ЛЁВОЧКИН, «ничего плохого» в этом он не видит.

“Вся мифологизация этой персоны, - отметил он, - была направлена на дискредитацию власти и человека. Он прогрессивный, положительный человек и владеет современными технологиями», - сказал С.ЛЁВОЧКИН.

Он также подтвердил, что И.ШУВАЛОВ является гражданином России. По словам С.ЛЁВОЧКИНА, он исполняет консультативную роль и исполнительных функций не имеет.

С.ЛЁВОЧКИН отметил, что не знает, где И.ШУВАЛОВ работает в штате. «В каком-то консультационно-аналитическом центре», - сказал он.