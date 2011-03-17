У Тимошенко в продаже Укртелекома увидели государственную измену

Фракция «БЮТ-Батькивщина» будет настаивать на создании в Верховной Раде Временной следственной комиссии для выяснения всех обстоятельств продажи «Укртелекома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина» Роман ЗАБЗАЛЮК.

В частности, по его словам, комиссия должна установить, куда будут направлены деньги от приватизации «Укртелекома» и почему по меньшей мере 10 млрд. грн. было потеряно из-за непрофессиональной приватизации «Укртелекома».

«Сегодня нужно создавать временную следственную комиссию для изучения ситуации и признаков государственной измены во время продажи «Укртелекома»», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Фонд государственного имущества Украины подписал с ООО «ЕСУ”, дочерней компанией австрийского концерна ЕPIC, договор купли-продажи 92,79% государственного пакета акций ОАО «Укртелеком».

Реализационная цена 92,79% госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн., что на 75 млн. грн. больше его стартовой цены.

ВАТ «Укртелеком» – монополист на рынке связи Украины. Количество абонентов местной телефонной связи составляет 10,2 млн. Компания также предоставляет услуги доступа в Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и т.п.

Чистые убытки компании "Укртелеком" в 2010 году составили 258,8 млн. грн. против 461,5 млн. грн. в 2009 году.