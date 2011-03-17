Нардеп хочет запретить банкам брать с людей штрафы больше, чем дали кредит

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН предлагает законодательно ограничить размер банковских штрафов и пени по просроченным потребительским кредитам населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, в парламенте им уже зарегистрирован соответствующий законопроект «Относительно ограничения размера неустойки в случае несвоевременного возвращения потребительского кредита».

Ограничение размеров неустойки (штрафа, пени) предлагается законодательно закрепить на уровне не выше чем 100% от общей суммы долга. Данное ограничение будет касаться только кредитов физическим лицам на приобретение товаров и услуг для личных потребностей.

Необходимость принятия данного законопроекта автор объясняет широкой распространенностью ситуации, при которой люди, взяв потребительский кредит, в дальнейшем, просрочив сроки погашения, оказываются не в состоянии его выплачивать из-за необоснованно завышенных обязательств по выплате неустойки. Иногда размер неустойки в несколько раз превышает размер самого долга по кредиту и становится необоснованным и неподъемным для заемщика.

Принятие данного законопроекта, по мнению А.ФЕЛЬДМАНА, будет способствовать облегчению положения заемщиков-потребителей, которые не в состоянии оплачивать взятые кредиты, сумма которых значительно увеличивается за счет начисления всевозможных штрафов и пени.