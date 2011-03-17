В Нашей Украине возмущены «дутой комедией» с Литвином в главной роли

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН и властное большинство в Верховной Раде придумывают новые и новые поводы, чтобы продолжать нарушать Конституцию при голосовании народных депутатов.

Как сообщает пресс-служба «Нашей Украины», об этом заявил председатель партийной группы «Наша Украина», народный депутат Зиновий ШКУТЯК, комментируя решение парламента вернуть на доработку проект постановления о введении в действие системы голосования "Рада-3".

«Председатель Верховной Рады и Партия регионов разыгрывают для граждан дутую комедию с принятием этого постановления, единственной целью которого является желание отложить на как можно более длительный срок обязательное личное голосование депутатов, как этого требует 84-я статья Конституции Украины», - отметил он.

Депутат подчеркнул, что постановление, внесенное В.ЛИТВИНОМ, сформулировано таким образом, что позволяет на неопределенный срок отсрочить введение в строй новой системы и, соответственно, продолжать реализацию выгодной власти и в то же время антиконституционной практики «кнопкодавства» в парламенте.

По мнению З.ШКУТЯКА, даже если это постановление когда-нибудь и будет принято, то это не означает, что новая система голосования, которая предусматривает исключительно личное голосование депутатов, будет введена в строй.

Он подчеркнул, что «Наша Украина» требует, чтобы новая система сенсорного голосования была введена в строй безотлагательно. Тем более, что спикер В.ЛИТВИН недавно подтвердил ее абсолютную техническую готовность.

По его словам, у председателя Верховной Рады есть достаточно законных полномочий и должностная обязанность, чтобы одним своим распоряжением покончить с антиконституционной практикой голосования депутатов чужими карточками. «Все инициативы ЛИТВИНА относительно принятия специального постановления парламента являются игрой в интересах власти и побегом от личной ответственности», - считает депутат.