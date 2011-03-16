Завершается регистрация для участия во внешнем оценивании

Для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО) зарегистрировались 251 тысяч 500 абитуриентов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК.

«Завершается процесс регистрации и проверки желающих принять участие в этом году во внешнем независимом оценивании. Мы выходим на прогнозируемые проектные показатели», - сказал Д.ТАЧАБНИК.

Он отметил, что из общего количества зарегистрированных абитуриентов 194 тысячи являются нынешними выпускниками 11-х классов, остальные - выпускники прошлых лет.

Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на прохождение тестов по украинскому языку и литературе. По этому предмету принять участие во ВНО выразили желание почти 246 тысяч человек.

На втором месте – история, тесты по которой намерены пройти 183 тысячи абитуриентов.

«У нас впервые в этом году приятная новость, которая свидетельствует о росте уважения к инженерным и техническим направлениям подготовки в высших учебных заведениях. Это чрезвычайно важно, потому что абсолютно рекордное количество желающих сдать тесты по математике», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он сообщил, что ВНО по математике выразили желание пройти почти 162 тысячи человек.

Министр также отметил рост количества желающих сдавать тесты по физике, химии и биологии.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля завершился основной этап подачи регистрационных документов для лиц, желающих пройти внешнее независимое оценивание в 2011 году.