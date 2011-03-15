В ПР хотят законодательно запретить ликвидацию русских школ

Народные депутаты Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО и Иван ПОПЕСКУ (фракция Партии регионов) предлагают на законодательном уровне запретить ликвидацию в Украине учебных заведений с обучением на русском и других языках национальных меньшинств Украины.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины, соответствующий законопроект "О запрещении ликвидации учебных заведений с обучением на русском и других языках национальных меньшинств Украины" В.КОЛЕСНИЧЕНКО и И.ПОПЕСКУ зарегистрировали в парламенте

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Донецкой области, вместо этого, планируется ликвидация учебных заведений с украинским, а не русским языком обучения.

21 февраля 17 народных депутатов обратились к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ с требованием не допустить ликвидации школ с украинским языком обучения в Луганской и Донецкой областях.

Обращение подписали народные депутаты Павел МОВЧАН, Владимир ПОЛОХАЛО, Анатолий ГРИЦЕНКО, Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, Борис ТАРАСЮК, Сергей СОБОЛЕВ, Игорь ГРЫНИВ, Остап СЕМЕРАК, Олесь ДОНИЙ, Владимир СТРЕТОВИЧ, Тарас ЧОРНОВИЛ, Виктор ШЕМЧУК, Владимир МОЙСИК, Геннадий ЗАДИРКО, Андрей ШКИЛЬ, Вячеслав КОВАЛЬ.

Аналогичные обращения парламентарии направили также министру образования и науки, молодежи и спорта Дмитрию ТАБАЧНИКУ, генеральному прокурору Виктору ПШОНКЕ, министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ.

В документе приводились конкретные примеры закрытия украинских школ. В частности, речь шла о ликвидации по решению Краснолучского городского совета Луганской области от 28 декабря 2010 года украинской школы №15; планах закрытия общеобразовательной школы №111 с украинским обучения учебы в Петровском районе г. Донецка; начале ликвидации украинской школы №136 в Буденовском районе г. Донецка; а также заявляется о возможности закрытия Украинского гуманитарного коллегиума в Ворошиловском районе Донецка.