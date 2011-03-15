Гриценко: тендер на питание армии заблокирован махинациями

Народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО обвиняет руководство Министерства обороны в лоббировании интересов частных компаний в сфере обеспечения питанием.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, таким образом экс-министр обороны прокомментировал ситуацию в сфере обеспечения питанием военных.

"Проблема не в голоде, проблема в абсолютной беспомощности руководства Минобороны и в попытке продвигать чьи-то частные интересы", - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Экс-министр напомнил, что во времена его руководства Министерством обороны, в 2007 году, было принято решение об отказе от нарядов на кухню и о введении системы продобеспечения, когда питанием армии занимались частные структуры на основе тендеров.

"Это правильная система, которая уже действует во всех передовых армиях. Солдат должен овладеть оружием, быть на полигоне, а не ходить в наряд, чистить картофель и мыть на кухне котлы. Он – воин, а не посудомойка", - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Однако, по его словам, во времена министра Михаила ЕЖЕЛЯ начались процессы перераспределения продовольственных услуг. "Одни компании начали выбрасывать, другие – с огромными ушами лоббизма – продвигать. Об этом докладывали АЗАРОВУ, КЛЮЕВУ, другим высоким чиновникам, но проблема не решена. Оказывается, что 2010 год не закрыт финансово. Тем компаниям, которые кормили солдат, Минобороны не заплатило за их услуги 120 млн. грн. И ЕЖЕЛЬ на это цинично говорит: "Деньги вам никто не отдаст "на блюдечке с голубой каемочкой", идите в суд". Как можно так относиться к предпринимателям?", - возмущается А.ГРИЦЕНКО.

Депутат также добавил, что очередной тендерный конкурс на продовольственное обеспечение солдат в 2011 году должен был состояться в марте. "Компании, которых обманули, участие в тендерах уже не принимают, а сам тендер заблокирован различными махинациями, в том числе – жалобами в Антимонопольный комитет.

В результате тендера не будет, протолкнут "своего" одного исполнителя. Останется одна компания, которая кому-то очень интересна, которая будет кормить солдат по завышенной цене", - допустил А.ГРИЦЕНКО.