Литвину «юристы доказали», что систему «Рада» включить он не может

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что согласно заключению юристов, модернизированная система «Рада» должна вводиться в действие решением ВР, а не распоряжением председателя ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракции и глав комитетов парламента.

В частности, по словам В.ЛИТВИНА, «юристы мне доказали, что вводиться в действие эта система должна решением Верховной Рады». «Я не имею права подписать соответствующее распоряжение», - добавил спикер.

Он отметил, что парламент должен принять такое решение «ввиду того, что нужно прекратить политические разговоры на эту тему».

В то же время В.ЛИТВИН напомнил, что в 2008 году, «когда у нас было противостояние, связанное с НАТО, тогда искали выход из ситуации и готовили протоколы взаимопонимания». Он отметил, что тогда также написал один из пунктов к этому соглашению, где речь шла о необходимости персонального голосования. «Тогда представители тогдашней коалиции (речь идет о коалиции, в которую входили БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина, – УНИАН) этот пункт вычеркнули, а затем подписали другие позиции с соответствующими предостережениями», - сказал В.ЛИТВИН.

Таким образом, отметил спикер, получается, что «когда у власти - можно нажимать одному человеку десять кнопок, а когда утратили полномочия, то вспоминаем о Конституции Украины». «Давайте ее (Конституцию – УНИАН) выполнять все вместе», - призвал В.ЛИТВИН.

Он также сообщил, что внесет на рассмотрение парламента проект постановления о введении действие модернизированной электронной системы подсчета голосов, которая предусматривает голосование с помощью сенсорной клавиши. Он обратился в Комитет ВР по вопросам Регламента, чтобы он как можно скорее рассмотрел данный проект постановления.

Как сообщалось, 2 марта В.ЛИТВИН заявлял, что подпишет постановление о введении в эксплуатацию новой системы «Рада-3», которая обеспечивает персональное голосование депутатов. Однако позже спикер предложил провести дискуссию по введения в действие новой системы голосования.

"Чтобы не создавать дополнительное напряжение, вопрос введения этой системы изучают юристы в правовом контексте и специалисты - в техническом", - отметил также В.ЛИТВИН.