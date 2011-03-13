Вселенский патриарх благословил все начинания правительства Украины

Вселенский патриарх ВАРФОЛОМЕЙ благословил все начинания правительства Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом предстоятель Константинопольской православной церкви сказал сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Вселенский патриарх отметил, что во время разговора с премьер-министром Украины Н.АЗАРОВ подробно рассказал о планах правительства

«Я благословляю все начинания, которые есть у правительства», - сказал патриарх.

Кроме того, он пожелал здоровья Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и предстоятелю Украинской православной церкви ВЛАДИМИРУ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины отбыл с двухдневным рабочим визитом в Турцию для участия в "Саммите Лидеров Перемен".