В МинАП клянутся, что гречку из Китая можно есть

Экспертиза показала, что гречка из Китая существенно не отличается от украинской.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, по данным пресс-службы, по поручению министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая ПРИСЯЖНЮКА на базе Государственного центра сертификации и экспертизы зерна и продуктов его переработки Государственной инспекции сельского хозяйства МинАП проведена экспертиза образцов гречихи и крупы гречишной, на поставки которой в Украину заключены контракты.

В ходе экспертизы были исследованы четыре образца, а именно: гречихи (сырья), крупы гречневой жареной, крупы гречневой слабожареной и крупы гречневой нежареной. Результаты экспертизы показали, что “все образцы отвечают продовольственному назначению для потребления населением”, информирует пресс-служба.

То есть, как прокомментировал председатель Государственной инспекции сельского хозяйства Николай ПОЕДИНОК, «результаты указывают на то, что эта гречка существенно не отличается от отечественной».

Он также добавил, что около 800 тыс. тонн из 1 млн. тонн гречихи, которую производит Китай, используется для продовольственных потребностей, и страны ЕС сегодня экспортируют гречиху из Китая, в частности, для диетического и детского питания.

Он также добавил, что Государственная инспекция сельского хозяйства систематически будет контролировать качество гречихи по факту поставки в Украину. «Мы получили поручение от министра, и вся гречка, которая будет ввозиться в Украину, будет жестко контролироваться», - сказал председатель Госсельхозинспекции.

Как сообщал УНИАН, Украина из-за дефицита гречки в стране намерена завезти из Китая 20 тыс. тонн. этой крупы. Согласно предварительным расчетами, отпускная цена на китайскую гречку в Украине будет составлять 10-11 грн. за килограмм.

Вместе с тем министр аграрной политики и продовольствия Украины Н.ПРИСЯЖНЮК ранее предупреждал, что закупленная в Китае гречка будет отличаться от той, к которой привыкли украинцы.

«Понятно, что эта гречка будет отличаться, но не потому, что она кормовая, а потому, что это другие сорта гречихи. К тому же, мы подходим к этому вопросу взвешенно и увидим по первой партии, воспримет ли наш потребитель эту продукцию. Потом будем делать выводы», - сказал министр 1 марта.

Верховная Рада 3 марта установила нулевую ставку ввозной пошлины на гречиху до 1 июня 2011 года.