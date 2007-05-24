Ющенко проводит совещание с силовиками

Главная тема – политический кризис в Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит совещание с руководителями силовых структур и правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба главы государства, главная тема совещания – политический кризис в Украине. В совещании принимают участие и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ Сергей КИРИЧЕНКО, начальник Главного управления – командующий внутренними войсками МВД Александр КИХТЕНКО, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Александр ГАЛАКА, председатель Службы внешней разведки Николай МАЛОМУЖ, первый заместитель министра обороны Леонид ПОЛЯКОВ, исполняющий обязанности генерального прокурора Виктор ШЕМЧУК. Также на встрече присутствуют заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН, секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ и первый заместитель секретаря СНБО Александр ТУРЧИНОВ.

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