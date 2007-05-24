Кириленко подтверждает, что Янукович с Ющенко вчера договорились

Лидер партии «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет о нарушении со стороны коалиции достигнутых между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ договоренностей о проведении досрочных парламентских выборов. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.КИРИЛЕНКО, «договоренности от 4 мая по состоянию на сегодня максимально нарушены со стороны коалиции». При этом лидер “Нашей Украины” отметил, что основания так утверждать ему дает то, что он посещал все заседания рабочей группы по подготовке внеочередных выборов. В.КИРИЛЕНКО заявил, что на протяжении трех недель работы группа работала очень активно и наработала все необходимые законопроекты и проекты постановлений.

По его словам, в связи с этим вчера на своей встрече Президент и премьер-министр договорились о дате внеочередных выборов и дали поручение подготовить соответствующий протокол.

В.КИРИЛЕНКО заявил, что на протяжении часа после этого были наработаны 2 протокола и переданы вице-премьер-министру Николаю АЗАРОВУ. По словам В.КИРИЛЕНКО, первый из них содержал дату проведения выборов, а второй – порядок и способ голосования относительно всех необходимых для проведения выборов документов.

По словам В.КИРИЛЕНКО, под конец дня «Наша Украина» получила в ответ встречный документ. Лидер «Нашей Украины» утверждает, что такой документ, который был подан представителями коалиции, делает невозможным проведение досрочных выборов.

В частности, сообщил В.КИРИЛЕНКО, в него внесен целый ряд пунктов, которые были отклонены рабочей группой еще в начале своей работы. По его словам, основной акцент в предложенном коалицией протоколе делается на внесении изменений в Конституцию, на которых настаивали Коммунистическая и Социалистическая партии. В частности, представители коалиции настаивают на внесении в Конституцию института самороспуска парламента. «Я убежден, что нынешняя ВР никогда за это не проголосует», - заявил В.Кириленко.

Таким образом, отмечает лидер “Нашей Украины”, «предложенный нам путь - это путь сделать невозможными выборы вообще».

Отвечая на вопрос журналистов, может ли он назвать согласованную вчера между Президентом и премьером дату проведения выборов, В.КИРИЛЕНКО сказал, что «это компромиссная для Партии регионов дата».