Янукович в ближайшее время одобрит действия на 2011 год

В ближайшее время Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ одобрит Национальный план действий на 2011 год по выполнению Плана визовой либерализации Украина-ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил сегодня в ходе встрече в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

А.КЛЮЕВ отметил, что этот документ по сути станет планом институционной реформы миграционно-визовой сферы в Украине.

Кроме того, А КЛЮЕВ и Ш.ФЮЛЕ обсудили проведение ряда мероприятий в Украине и в Брюсселе по случаю 25-й годовщины Чернобыльской трагедии.

А.КЛЮЕВ подтвердил приглашение Президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю БАРРОЗУ посетить Украину в апреле для участия в международной конференции «25 лет Чернобыльской трагедии: безопасность будущего».