11 нардепов создали в ВР партийную группу «Наша Украина»

В Верховной Раде создана партийная группа «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в парламенте председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он отметил, что в эту группу вошли 11 народных депутатов: Станислав АРЖЕВИТИН, Владимир ВЯЗИВСКИЙ, Лилия ГРИГОРОВИЧ, Владимир КАРПУК, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Николай КУЛЬЧИНСКИЙ, Виктор МАТЧУК, Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО, Андрей ПАРУБИЙ, Зиновий ШКУТЯК, Петр ЮЩЕНКО. Председателем партийной группы избран З.ШКУТЯК. (УНИАН: речь не идет о создании депутатской группы, поскольку для этого в ее составе должно быть не менее 14 парламентариев).

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, «мы выделяем нашу группу, чтобы четко очертить присутствие партии «Наша Украина» в парламенте. Представленная здесь группа является единственным выразителем позиции «Нашей Украины» в Раде».

По его словам, «мы переходим границу между прошлым и будущим, оставляя дрязги, предательство и «тушки», все то, что мешает нормальному развитию нашего государства, за границей и в прошлом. Для нас главное – будущее».

Он отметил, что именно эти представители партийной группы должны положить начало процессу объединения оппозиции в парламенте Украины.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что группа выступает с требованием обеспечить руководством ВР голосование каждого народного депутата в парламенте лично.

Он также отметил, что группа требует создать временную следственную комиссию в ВР «для того, чтобы остановить построение полицейского государства в Украине, для того чтобы освободить политических узников».

Кроме того, по его словам, задачей группы будет остановка «антинародных, антисоциальных реформ, в первую очередь пенсионных новаций правительства АЗАРОВА и ТИГИПКО».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что группа признает, что, «к сожалению, фракция “Наша Украина – Народная самооборона” как таковая - развалилась».

Он отметил, что группа будет сотрудничать с теми народными депутатами, «кто не предал своих избирателей, кто не вошел в так называемые «тушки» или в так называемое провластное большинство».

Во время пресс-конференции у народного депутата Украины А.ПАРУБИЯ уточнили, означает ли его вхождение в партийную группу «Наша Украина», что он вышел из депутатской группы «За Украину!». А.ПАРУБИЙ ответил, что является членом «единственной партийной группы «Наша Украина», потому что поскольку это партийная группа «Нашей Украины», и потому они могут быть членами только одной партийной группы – «Наша Украина».