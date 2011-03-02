Коммунисты - Януковичу: С кем вы, господин Президент?

Народный депутат Украины от КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ обращается к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с требованием, чтобы он определился со своей позицией по вопросу русского языка.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Верховной Рады она заявила, что «совершенно очевидно, что Президент не хочет слышать и замечать желание русскоязычного населения Украины – получить законное право пользоваться русским языком во всех сферах жизни».

Она подчеркнула, что в парламенте находится законопроект о языках, но он так и не рассматривается.

Кроме того, А.АЛЕКСАНДРОВСКЯ заявила, что накануне Дня защитников Отечества в Харькове представители власти, которые являются руководителями региональных организаций Партии регионов, Геннадий КЕРНЕС и Михаил ДОБКИН приняли участие в открытии мемориальной доски Иосифу Слепому, «запятнавшего себя сотрудничеством с немецкими захватчиками во время Великой Отечественной войны».

По ее словам, это делалось вместе с представителями власти Львова и символизировало объединение Украины.

А.АЛЕКСАНДРОВСКАЯ подчеркнула, что если Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ, который является почетным главой Партии регионов, видит объединение народа Украины «как процесс унижения чести и достоинства тех, кто никогда своими героями не признает прислужников немецких фашистов, то такую политику большинство народа не приемлет».

Она напомнила, что «это большинство народа» избрало В.ЯНУКОВИЧА Президентом Украины, а Партия регионов дала большинство голосов в парламенте Украины и на местах.

«Сегодня хочется спросить: «С кем Вы, господин Президент? С кем вы, Партия регионов?», - заявила депутат от КПУ.