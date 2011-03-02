Для ознакомления с томами уголовного дела Тимошенко понадобится 15 лет?

Экс-премьер-министру Юлии Тимошенко и ее адвокату для ознакомления с 180 томами уголовного дела может понадобиться около 15 лет. Такой прогноз сделал председатель комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор Швец (БЮТ).

«В среднем в томе насчитывается 300 страниц, в месяце 22 рабочих дня. Думаю, что обвиняемый и его защитник за месяц смогут ознакомиться с одним томом»,– отметил Швец.

При этом он подчеркнул, что они имеют право не только знакомиться с материалами дела, но и делать выписки.

„Они могут переписывать все, что сочтут необходимым для организации своей защиты. Таким образом, для ознакомления со 180 томами необходимо 180 месяцев“,– отметил депутат, пишет Коммерсант-Украина.

Отметим, что Евгений Корнийчук, прочел 6 томов уголовного дела, проведя в СИЗО почти полтора месяца, а Юрий Луценко, которому предоставлено для ознакомления 47 томов дела, за 2 месяца пребывания в изоляторе изучил всего лишь 11 томов.

Напомним, 1 марта следователи Генпрокуратуры предоставили Юлии Тимошенко для ознакомления 180 томов уголовного дела.

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