В АП прошло совещание о состоянии отношений с Россией

В рамках подготовки заседания украинско-российской межгосударственной комиссии (УРМК), которая пройдет под председательством Президентов Украины и России, секретарь Украинской части комиссии глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН провел совещание относительно актуального состояния украинско-российских отношений и основных задач двустороннего сотрудничества на 2011 год.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

По поручению Президента Украины был осуществлен комплексный анализ двустороннего сотрудничества в политической, экономической, научно-технической и гуманитарной сферах и очерчены приоритеты взаимодействия на текущий год.

Отдельное внимание уделено вопросам упрощения формальностей и создания комфортных условий для пересечения украинско-российской государственной границы гражданами обеих стран.

С.ЛЕВОЧКИН подчеркнул необходимость проведения системной и результативной работы по надлежащей подготовке очередного пятого заседания УРМК.