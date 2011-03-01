Добкин уберет из центра Харькова монумент советской власти в Украине

Монумент в честь провозглашения советской власти в Украине, который расположен в центральной части Харькова на площади Конституции, будет реконструирован и перенесен в отдаленный промышленный район города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, отвечая на вопрос о судьбе некоторых харьковских памятников, которые сегодня имеют неоднозначную оценку среди общественности.

«Решение о перенесении Монумента в честь провозглашения советской власти в Украине с площади Конституции было принято несколько лет назад, мало того – в тот момент оно было поддержано коммунистами. Мы брали на себя ряд обязательств, в том числе – капитально отремонтировать памятник Ленину, что мы и выполнили. Поэтому памятник будет просто перенесен в специально подготовленное место в районе ХТЗ – туда, где мы приводили в порядок Александровский сквер и благоустраивали территорию», – сказал М.ДОБКИН.

Кроме того, сообщил он, вместе с площадью Конституции будет реконструирована и площадь Розы Люксембург, где стоит памятник Независимости Украины. «Его очень спешили делать, и один из авторов этого монумента сам сознается, что было так мало времени и так срочно нужно все закончить, что это, наверно, не лучшая его работа», - сказал М.ДОБКИН.

По словам губернатора, у харьковчан много нареканий на этот памятник, а площадь, где он установлен, нуждается в благоустройстве. «Мы должны этот красивый уголок нашего города, – отметил М.ДОБКИН, – сделать еще и удобным для отдыха харьковчан».

Губернатор сообщил, что работы по благоустройству площадей и реконструкции памятников будут профинансированы из городского бюджета и за счет благотворительной помощи.

Что касается памятника Ленину в центре Харькова на площади Свободы, то этот монумент, по мнению М.ДОБКИНА, должен остаться на своем месте.

«Я хоть и изменил в последнее время свое отношение к коммунистам, но не изменил отношения к памятнику Ленину: он мне, как и раньше, не мешает на площади Свободы. Это часть нашей истории. Это два поколения наших с вами родных и близких, которые либо боготворили его, либо проклинали. Пусть стоит. Если не возвращать площади Свободы несвойственную ей функцию – во время немецкой оккупации там был аэродром, – то памятник Ленину не мешает», – сказал М.ДОБКИН.

Он сообщил также, что в Харькове планируется переименовать проспект Косиора. «Мы не отступим, и переименуем проспект Косиора в Свято-Александровский проспект, чтобы не осквернять храм, названный в честь Святого Александра, архиепископа Харьковского, замученного в возрасте старше 80 лет только за то, что одним словом возвращал людям надежду на лучшее», – сказал губернатор.