На завтра назачен большой ”дерибан” земли в Киеве?

Депутаты фракций Блока Юлии Тимошенко и Виталия Кличко в Киевраде утверждают, что завтра на заседании сессии совета “большинство ЧЕРНОВЕЦКОГО” продолжит “дерибан” столичной земли.

Об этом говорится в сообщениях фракций, тексты которых переданы УНИАН.

По информации фракции В.Кличко, Киеврада на пленарном заседании 24 мая планирует раздать 180 земельных участков общей площадью более 110 гектаров. Причем, как сообщают депутаты этой фракции, большинство проектов решений (63%) были розданы лишь в начале этой недели, чтобы “намеренно исключить нормальное изучение вопросов”.

Во фракции В.Кличка имеют замечание к 86 из 180 проектов решений.

Так, по данным членов фракции, продолжается выделение земле в зелёных зонах города (17,63 га), и границах историко-культурного заповедника «Древний Киев» (0,2 га), без согласования с общественностью вносятся изменения в Генеральный план города.

“Таким образом, власть Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО продолжает проводить политику «дерибана» киевской земли”, - отмечается в сообщении фракции В.Кличко.

Кроме того, как утверждают депутаты фракции, на пленарном заседании земельные участки опять получат компании, приближенные к депутатам Киеврады от большинства.

“В связи с тем, что большинство проектов решений были внесены с нарушением действующего законодательства Украины и Регламента Киеврады, Блок Виталия Кличко намерена не допустить «дерибана» во время сессии Киеврады”, - заявляют депутаты фракции.

Информацию о выделении земле для депутатов от “большинства Черновецкого” подтверждает также фракция БЮТ.

По данным этой фракции, “из 125 земельных вопросов, вынесенных на рассмотрение пленарного заседания, 35 вопросов выносятся без сопровождающих проектов решений, без объяснительных записок”. “Депутатам предлагается голосовать „втемную”. Как правило, именно решения, где нет сопровождающих документов, принимаются в интересах окружения ЧЕРНОВЕЦКОГО”, - говорится в заявлении фракции.

Депутаты БЮТ также отмечают, что за период с 13.07.06 по 26.04.07 Киеврадой, а именно “большинством ЧЕРНОВЕЦКОГО” было передано в частную собственность или предоставлено в пользование земель города Киева общей площадью – 1 тыс. 165 га. Из них треть (387 га), по данным фракции, – это свободные земельные участки, которые могли быть проданы на открытых земельных аукционах.

“На рассмотрение сессии выносятся вопросы об отводе земельных участков без ознакомления депутатов с проектами решений. Соответственно депутаты не знают, какая площадь предлагается тому или иному юридическому или физическому лицу, за счет каких земельных ресурсов предоставляется земля в пользование”, - отмечается в сообщении фракции БЮТ.

Исходя из вышеизложенного, депутаты фракции БЮТ в Киевраде заявляют, что у них “есть все основания считать, что выделения земельных участков города Киева проходят на коррупционных принципах в теневом режиме”.