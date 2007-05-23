Госохрана не будет допускать в КС Пшеничного, Станик и Иващенко
17:06, 23 мая 2007Политика
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Об этом сообщил Николай Онищук
Управление государственной охраны получило полномочия не допускать на заседания Конституционного Суда уволенных Президентом судей КС Валерия ПШЕНИЧНОГО, Сюзанну СТАНИК и Владимира ИВАЩЕНКО.
Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН народный депутат V созыва Николай ОНИЩУК (фракция “Наша Украина”).
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, Шевченковский районный суд Киева в обеспечение административного иска Н.ОНИЩУКА вынес решение, которым запретил В.ПШЕНИЧНОМУ, С.СТАНИК и В.ИВАЩЕНКО осуществлять полномочия судей Конституционного Суда Украины, поскольку они являются освобожденными от должностей.
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