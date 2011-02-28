Комитет "Украинский Севастополь" требует переименовать улицы

Общественный комитет «Украинский Севастополь» выступает против открытия в городе аннотационной доски советскому государственному и партийному деятелю Юрию Гавену.

В заявлении, текст которого передан корреспонденту УНИАН и размещен на веб-сайте общественного комитета, говорится, что «в опубликованном плане мероприятий Севастопольской городской государственной администрации анонсировано открытие 4 марта 2011 года в 11.00 аннотационной доски по адресу ул. Гавена, 14-а».

«Очевидно, что не все севастопольцы знают и помнят о том, что «сын латышского народа Юрий Петрович Гавен – коммунистический деятель Крыма и Севастополя», в действительности был Яном Эрнестовичем Дауманом. А «отличился» он в Севастополе как родоначальник массового террора».

В заявлении «Украинский Севастополь» приводит цитату Ю.Гавена. «Считаю нужным напомнить, что я применил массовый красный террор еще в то время, когда он еще партией официально не был признан. Так, напр., в январе 1918 года я, пользуясь властью пред. Севаст. Военно-револ. Комитета, приказал расстрелять более шестисот офицеров-контрреволюционеров», — эти слова принадлежат палачу, который обрел свою печальную славу жестоким убийством русских морских офицеров», - отмечают в организации.

В общественном комитете считают, что «государственная власть не только не убирает с топонимической карты города имена кровопийц и изуверов, но и закрепляет их увековечение».

Общественный комитет «Украинский Севастополь» также требует переименовать севастопольские улицы, «которые носят имена большевицких убийц и организаторов массового террора, как-то «Ленина», «Надежды Островской», «Николая Пожарова» и других.