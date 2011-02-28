БЮТ-Батьківщина: Минобразования хочет отнять у студентов стипендии

«Бутафорский» Всеукраинский студенческий совет при Минобразования, проходивший в Киеве 25-26 февраля, поддержал... отмену стипендий студентам. Стипендии предлагается давать только студентам-льготникам, а также в виде академического поощрения и за научные достижения. Такое заявление о планах правительства сделала сегодня пресс-служба «БЮТ-Батьківщини».

Пока Янукович под заготовленную фонограмму гипнотизировал граждан Украины отчетом о первой годовщине пребывания у власти, его подчиненные затеяли очередное черное дело – на этот раз руки горе-реформаторов вцепились в горло студентам, говорится в заявлении.

«БЮТ-Батьківщина» требует от режима Януковича немедленно отказаться от таких антисоциальных планов и публично дать четкие гарантии того, что стипендии всем студентам «бюджетникам» будут не просто сохранены, но и существенно увеличены. А также призывают студентов не молчать. “Только активной позицией они смогут защититься от планов режима Януковича фактически отменить стипендии”.

Даже во время мирового экономического кризиса, говорится в заявлении, правительство Юлии Тимошенко день в день выплачивало стипендии студентам, а их последнее существенное увеличение сделано в 2008 году по инициативе правительства Тимошенко.

Вместо этого, за год своего президентства Виктор Янукович не выполнил своего главного избирательного обещания, данного студентам во время президентских выборов, - обеспечить 75% государственного заказв в вузы Украины. Выполнение этого пункта программы Януковича удивительным образом обернулось сокращением государственного заказа на 42% в 2011 году.