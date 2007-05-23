Ющенко и Янукович взяли тайм-аут

Во встрече Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА объявлен перерыв.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Секретариата Президента, встреча возобновится в ближайшее время.

По информации пресс-службы правительства, сейчас В.ЯНУКОВИЧ проводит встречу с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэидом КРЕЙМЕРОМ.