Ющенко и Янукович взяли тайм-аут
16:32, 23 мая 2007Политика
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Встреча вскоре возобновится
Во встрече Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА объявлен перерыв.
Как сообщили журналистам в пресс-службе Секретариата Президента, встреча возобновится в ближайшее время.
По информации пресс-службы правительства, сейчас В.ЯНУКОВИЧ проводит встречу с заместителем помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэидом КРЕЙМЕРОМ.
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