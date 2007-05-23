Янукович завтра едет в Крым на саммит глав правительств стран СНГ

Ожидается, что завтра, 24 мая, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибудет в Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, прилет В.ЯНУКОВИЧА в Симферополь ожидается в первой половине дня.

В.ЯНУКОВИЧ прибудет в Крым на саммит глав правительств стран-участниц СНГ, главные мероприятия которого пройдут в Ялте 25 мая.

Как сообщал УНИАН, во время заседания Совета глав правительств стран СНГ председательство в Совете, по данным МИД Украины, будет передано В.ЯНУКОВИЧУ. Сопредседателями назначаются премьер-министр Республики Беларусь и премьер-министр Республики Таджикистан.

24-25 мая будет ограничено движение автотранспорта по трассе аэропорт "Симферополь"-Сифмерополь-Алушта-Ялта. ГАИ Крыма призвала водителей не планировать без крайней необходимости поездки 24-25 мая. Госавтоинспекция просит граждан не мешать проезду автомобилей особой нормы, направляющихся на саммит в Ялту.