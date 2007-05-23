Первым заместителем секретаря СНБО стал Турчинов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Александра ТУРЧИНОВА первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст соответствующего указа Президента от 23 мая размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. А.ТУРЧИНОВ (1964 года рождения) – народный депутат Украины ІІІ, ІV и V созывов. Заместитель председателя фракции Блока Юлии Тимошенко (с мая 2006 года); первый заместитель председателя ВО "Батьківщина".

С февраля по сентябрь 2005 года занимал должность председателя Службы безопасности Украины.