Первым заместителем секретаря СНБО стал Турчинов
14:36, 23 мая 2007Политика
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Указ - на официальном сайте Президента
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Александра ТУРЧИНОВА первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Текст соответствующего указа Президента от 23 мая размещен на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. А.ТУРЧИНОВ (1964 года рождения) – народный депутат Украины ІІІ, ІV и V созывов. Заместитель председателя фракции Блока Юлии Тимошенко (с мая 2006 года); первый заместитель председателя ВО "Батьківщина".
С февраля по сентябрь 2005 года занимал должность председателя Службы безопасности Украины.
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