В Нашей Украине считают, что у Януковича прогрессирует амнезия

“Нужно обязательно поднять из архивов ту видеозапись, где Янукович говорил о полнейшем согласии на проведение досрочных выборов, и прокрутить раз десять, чтобы он окончательно вспомнил свои слова,” – сказал в разговоре с сайтом RAZOM народный депутат пятого созыва Ярослав Кендзёр, комментируя заявление премьера на встрече с президентом ПАСЕ о том, что он никогда не давал согласия на проведение досрочных парламентских выборов – его просто неправильно поняли.

“У него, очевидно, прогрессирует амнезия, так как мы все чаще наблюдаем, как в течение одного дня позиция премьера меняется буквально на 180 градусов, он высказывает абсолютно противоположные мысли”, - предполагает Кендзёр.

“Конечно, мировое сообщество диву дается от такого поведения Януковича. Но у нас в стране уже никого не удивляют подобные премьерские провалы в памяти”, - подчеркнул он.