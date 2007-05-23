В Нашей Украине считают, что у Януковича прогрессирует амнезия
12:29, 23 мая 2007Политика
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Кендзёр советует премьеру посмотреть видео
|Ярослав Кендзёр
“У него, очевидно, прогрессирует амнезия, так как мы все чаще наблюдаем, как в течение одного дня позиция премьера меняется буквально на 180 градусов, он высказывает абсолютно противоположные мысли”, - предполагает Кендзёр.
“Конечно, мировое сообщество диву дается от такого поведения Януковича. Но у нас в стране уже никого не удивляют подобные премьерские провалы в памяти”, - подчеркнул он.
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