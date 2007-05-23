Янукович забрал свои слова обратно

Вчера состоялась встреча премьер-министра Виктора Януковича и президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рене ван дер Линдена. На ней глава правительства заявил, что он никогда не давал согласия на проведение досрочных парламентских выборов – его просто неправильно поняли, пишет сегодня "Коммерсантъ-Украина". Президент ПАСЕ в очередной раз подчеркнул, что разрешение конфликта между ветвями украинской власти должно проходить при строгом соблюдении законодательства.

Общение украинского премьера и президента ПАСЕ началось с того, что господин Янукович поблагодарил гостя за теплый прием, оказанный ему в Страсбурге, и за взвешенную резолюцию относительно политической ситуации на Украине. "Это сложное время имеет для Украины чрезвычайное значение. Я уверен, что представители политических сил на Украине воспользуются резолюцией ПАСЕ, и это всем пойдет на пользу",– заявил премьер и предложил господину ван дер Линдену свое видение причин политического кризиса и возможностей его разрешения. На этих словах журналистов попросили покинуть зал.

Впрочем, как стало известно от участников встречи, в доверительном тоне премьеру удалось поговорить с президентом ПАСЕ всего несколько минут. Рене ван дер Линден снова заявил, что он не поддерживает ни одну из сторон и выступает за соблюдение законов при разрешении кризиса. "Я так понял, что выборы будут, и вопрос лишь в том, чтобы все было в правовых и демократических рамках",– сказал президент ПАСЕ господину Януковичу. При этом господин ван дер Линден выразил свое удивление "сменой курса" украинского премьера. "Для нас было неожиданностью, что вы согласились на досрочные выборы, ведь в Страсбурге вы в резкой форме выступали против них",– с улыбкой сказал он.

В ответ Виктор Янукович, также улыбаясь, заявил, что курс он не поменял. "Меня неправильно поняли,– сказал премьер.– Я не говорил о досрочных выборах. Речь шла о том, что нужно сделать на случай, если выборы все-таки будут признаны необходимыми". Как рассказали участники встречи, в это время на лице Рене ван дер Линдена, который, судя по всему, был хорошо информирован о совместном заявлении Виктора Ющенко и Виктора Януковича от 4 мая, когда премьер признал необходимость проведения досрочных парламентских выборов, отразилось непонимание. После этого разговор шел уже в более официальном тоне: президент ПАСЕ продолжал вести речь о необходимости ускорения поиска компромисса между политическими силами, но и Рене ван дер Линден, и Виктор Янукович, говоря о выборах, не забывали уточнять: "Если они все-таки будут".

После встречи оба участника отказались комментировать ее результаты журналистам. Виктор Янукович просто не вышел к прессе, а Рене ван дер Линден протиснулся мимо телекамер, заявив, что опаздывает на "важное мероприятие". А уже час спустя пресс-служба правительства распространила пресс-релиз, в котором были приведены абзацы из выступления премьер-министра на встрече с Рене ван дер Линденом. "Если нет законных оснований для досрочных парламентских выборов и мы будем принимать политическое решение, то обязательно необходимо принять пакет документов, который будет гарантировать честные, свободные и прозрачные выборы,– говорится в заявлении.– Если же мы не сможем этого сделать, если досрочные выборы ухудшат жизнь людей, то надо хорошо подумать, нужны ли такие выборы Украине". Для господина Януковича это было важным заявлением. Настолько важным, что оно было специально записано на видеопленку, а кассеты с записью разосланы на все центральные телеканалы.