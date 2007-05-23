Мороз сетует, что ему придется исправлять ошибки Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ надеется, что парламент уже на следующей пленарной неделе рассмотрит изменения в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пленарного заседания ВР.

А.МОРОЗ отметил, что председатель профильного комитета ВР предлагает не рассматривать на этой неделе эти изменения. По его словам, это связано с тем, что надо урегулировать много нюансов, которые должны быть согласованы внутри фракций как коалиции, так и оппозиции.

По его словам, в рассмотрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию должны принимать участие и фракции оппозиции. «А это на будущей неделе может произойти», - сказал А.МОРОЗ.

Председатель ВР отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сделал ряд ошибок в вопросе внеочередных выборов, которые теперь необходимо решать парламенту. В частности, по его словам, это можно сделать, внеся изменения в Конституцию и предоставив право парламенту самому принимать решение о проведении внеочередных выборов.

Вторым вариантом А.МОРОЗ назвал путь, если 151 народный депутат напишет заявления о сложении депутатских полномочий. При этом он отметил, что эти заявления должны быть зарегистрированы в Верховной Раде и по ним должен принимать решение парламент.

«И в этом отношении мы также готовы помочь тем, кто хочет решить вопрос таким способом», - сказал А.МОРОЗ.